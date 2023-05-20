Обстрелы и атака беспилотником: россияне продолжают терроризировать Харьковскую область

20 мая российские оккупационные войска обстреляли город Купянск, в результате чего были ранены двое мужчин. Также во вражеский огонь попал город Волчанск. Там россияне повредили жилой дом и хозяйственные постройки.

Как сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов, 44-летний мужчина был госпитализирован в больницу, а 61-летний пострадавший получил медицинскую помощь на месте.

Из-за обстрелов, на площади около 800 кв. м, вспыхнул пожар.

Кроме этого, по сообщению Харьковской областной прокуратуры, российские военные запустили в Харьков беспилотник, попавший в здание объекта инфраструктуры в Слободском районе. По предварительным данным, это был дрон-камикадзе "Ланцет".

19 мая российские военнослужащие обстреляли село Синьковка Купянского района. Получила ранение 43-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.

Напомним, недавно враг обстрелял, по меньшей мере, 20 населенных пунктов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области. В районах Масютовки, Кисловки и Первомайского оккупанты использовали боевую авиацию.