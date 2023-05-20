Обстрелы Никополя: есть раненые, повреждены газопроводы и линии электропередач

20 мая российские войска снова нанесли удар по Днепропетровской области. Оккупанты выпустили из тяжелой артиллерии более 20 снарядов. Били по Никополю и Красногригорьевской общине.

В результате обстрелов была ранена 46-летняя женщина, сообщил глава области Сергей Лысак.

Под вражеский огонь попали солнечные панели, газопроводы и линии электропередач. Без света сейчас почти тысяча никопольчан.

По его словам, в Никополе повреждения получили 17 частных и многоэтажных домов, заборы и хозяйственные сооружения.

Российские военные не перестают терроризировать мирное население Днепропетровской области. 19 мая враг трижды обстрелял Никопольщину.

Кроме этого, 17 мая, в результате обстрелов Днепропетровщины повреждения получили шесть газопроводов и семь линий электропередач. оккупанты изуродовали почтовое отделение, два заведения культуры, детсад, амбулаторию, сельхозпредприятие и магазин.