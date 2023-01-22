Обстрелы пограничья Харьковской области: в одном из сел погибла женщина, в Волчанске ранен мужчина

67-летняя женщина погибла в результате артиллерийского обстрела села Петровка Золочевской общины 22 января. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, обстрел произошел около 14:30. Зафиксировано попадание в хозяйственные постройки и жилой дом. Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок той же общины, в результате чего были повреждены могилы.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, при процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса). Там уточняют, что погибшая 66-летняя женщина во время обстрела находилась в хозяйственном здании, которое было полностью разрушено.

Также в воскресенье под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. Ранение получил 49-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Telegram/synegubov Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, что за прошедшие сутки, по словам Синегубова, российским обстрелом был поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома в Купянске. Ранее, 19 января, российские войска из ЗРК С-300 поразили здание школы в Купянске. Тогда обошлось без пострадавших.

Кроме того, разрушения 21 января получила частная застройка Волчанска. А в поселке Ветеринарное Дергачевской общины ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина.