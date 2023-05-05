Обстрелы Херсонской области. Оккупанты за сутки ранили трех человек в регионе

Российские оккупационные войска в течение суток 4 мая совершили 95 обстрелов Херсонской области, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг выпустил 538 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон россияне обстреляли пять раз.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в территорию и постройки завода в городе Берислав.

Напомним, в пресс-офисе Херсонской ОВА 4 мая сообщали, что российская авиация сбросила управляемые бомбы на село Кизомис и территорию Бериславского района. Также авиабомбы попали вблизи районной больницы. Отмечалось, что ранения получили два человека.