Армия РФ 102 раза атаковала Херсонщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 16 января 102 раза открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские захватчики 102 раза атаковали Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА", - отметил он.

Херсон россияне обстреляли 36 раз, вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома.

За минувшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб, два жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты в течение суток 15 января 90 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за обстрелов 3 человека погибли, 14 жителей области получили ранения.