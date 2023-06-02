Оккупанты 111 раз обстреляли Запорожскую область: есть пострадавшие

Армия РФ продолжает терроризировать мирное население Запорожской области. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 111 ударов по региону. Во вражеский огонь попали 22 населенных пункта.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Согласно сообщению, рашисты нанесли авиаудара по Новоданиловке и Полтавке, трижды атаковали беспилотниками села Степное и Каменское, совершили 15 обстрелов из РСЗО по Темировке, Затишью, Красной Кринице, Гуляйполю, Каменскому.

Кроме этого, оккупанты 91 обстреляли из артиллерии Гуляйполе, Орехово, Преображенцы, Красное, Плавные, Степногорск, Малиновцы и другие прифронтовые населенные пункты.

В Гуляйполе российский снаряд попал в жилой дом. В результате погиб 68-летний мужчина. В Плавнях два человека получили ранения. 35-летний мужчина и 60-летняя женщина с минно-взрывными травмами были госпитализированы в больницу.

По сообщению ЗОВА, оккупанты за сутки разрушили или повредили 31 дом.

Накануне российские оккупанты 78 раз обстреляли Запорожскую область. В общей сложности, под вражеский огонь попали 20 приграничных населенных пунктов.

В результате обстрелов были разрушены или повреждены 23 здания. Среди них жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки и другое имущество местных жителей.