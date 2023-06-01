Враг обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области

В течение суток российские оккупанты 78 раз обстреляли Запорожскую область. В общей сложности, под вражеский огонь попали 20 приграничных населенных пунктов.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Согласно сообщению, оккупанты нанесли авиаудар по Орехову, атаковали из БПЛА Ольговское, били из РСЗО по Камышевусу, Железнодорожному, Красному Криницу, Полтавке, Егоровке и Степному.

По Гуляйполю, Новоандреевке, Степногорску, Каменскому русские войска выпустили 70 артиллерийских снарядов.

В результате обстрелов были разрушены или повреждены 23 здания. Среди них жилые и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки и другое имущество местных жителей.

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 65 ударов враг нанес по 14 населенным пунктам.