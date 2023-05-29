Оккупанты 93 раза обстреляли Запорожскую область

В течение суток 28 мая российские оккупационные войска нанесли 93 удара по 20 мирным населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Под огонь вражеской артиллерии попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и окрестные деревни. Из реактивных систем ЗВ враг ударил по Степногорску, Малиновке, Темировке. Была также атака беспилотником.

Согласно сообщению, оккупанты разрушили 11 частных домов и другого имущества местных жителей.

В ЗОВА добавили, что пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, этой ночью армия РФ совершила очередную ракетную атаку по территории Украины, выпустив 40 крылатых ракет и 35 ударных дронов.

Кроме этого, одна ракета была сбита над Львовской областью, а над Киевом ПВО уничтожило более 40 воздушных целей.

Накануне оккупанты обстреляли 16 мирных городов и сел Запорожской области. В Гуляйполе ранения получили две женщины, а в Новоданиловке россияне убили 73-летнюю жительницу.