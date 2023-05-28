Армия РФ продолжает обстреливать населенные пункты Запорожской области: есть разрушения и раненые

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 77 ударов враг нанес по 21 населенному пункту.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за прошедшие сутки 21 населенный пункт пострадал от вражеского огня.

От авиаударов пострадали Новоданиловка, Красное и Новоселовка. Четыре атаки из БПЛА совершены на Малую Токмачку и Ольговское.

Удары с РСЗО пришлись по Каменскому и Егоровке. 68 артиллерийских обстрелов были нацелены на Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоандреевку, Малиновку, Павловку и другие прифронтовые села.

В настоящее время зафиксировано 12 новых разрушений гражданских объектов.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии четыре мирных жителя получили травмы: в с. Плавные 74-летний мужчина травмирован во время очередной атаки, в Степногорске пострадали мужчины 51 и 58 лет.

Также в Гуляйполе под завалами собственного дома оказался 39-летний мужчина. Специалисты оперативно деблокировали пострадавшего и доставили в медицинское учреждение.

Все раненые находятся под контролем.

Накануне оккупанты обстреляли 16 мирных городов и сел Запорожской области. В Гуляйполе ранения получили две женщины, а в Новоданиловке россияне убили 73-летнюю жительницу.