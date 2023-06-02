Ночью над Киевом ПВО уничтожило более 30 ракет и дронов

В воздушном пространстве Киева в ночь на 2 июня силы ПВО уничтожили более 30 воздушных целей разного типа.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Там отмечают, что террор Киева воздушными атаками продолжается, а враг практически без пауз нападает на столицу. За последние 6 дней захватчики нанесли уже 6-й воздушный удар по городу.

В КМВА отмечают, что после баллистических ракет накануне, на этот раз атака была комбинированной – дронами и крылатыми ракетами одновременно.

Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно, по разным направлениям Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным – баражирующие боеприпасы "Shahed".

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.

Информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, вызовов спасательных служб и медиков во время воздушной тревоги в Киеве не было.

Напомним, ночью 1 июня армия страны-агрессора РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами ПВО. Обломки сбитых вражеских целей нанесли разрушения в разных районах столицы. Погибли три человека, среди них один ребенок.

А 30 мая над Киевом уничтожили более 20 дронов. Обломки сбитых вражеских целей повлекли за собой пожар в многоэтажке в результате чего погиб человек.