Оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонщины: один человек ранен

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

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Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Так, за минувшие сутки, 7 января, оккупанты 19 раз обстреляли территорию Херсонщины.

"Из-за атак оккупантов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсонского и Бериславского районов", - отметил Янушевич.

По его словам, за прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек получил ранение.

Напомним, оккупанты за сутки 6 января 39 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона.