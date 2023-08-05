Оккупанты 52 раза за сутки обстреляли Херсонскую область: четыре человека ранены

Российские оккупанты в течение суток 4 августа совершили 52 обстрела Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, войска РФ выпустили 271 снаряд из минометов, применив артиллерию, танки, беспилотники и авиацию. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Напомним, сутками ранее российская армия 53 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Враг выпустил 241 снаряд по региону.

Тогда из-за российской агрессии девять человек получили ранения.