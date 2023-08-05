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Оккупанты 52 раза за сутки обстреляли Херсонскую область: четыре человека ранены
Российские оккупанты в течение суток 4 августа совершили 52 обстрела Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По его словам, войска РФ выпустили 271 снаряд из минометов, применив артиллерию, танки, беспилотники и авиацию. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.
Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, сутками ранее российская армия 53 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Враг выпустил 241 снаряд по региону.
Тогда из-за российской агрессии девять человек получили ранения.