В результате вражеских обстрелов на Херсонщине девять человек получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 3 августа 53 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии девять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 53 обстрела, выпустив 241 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 42 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание церкви, территорию парка, здание религиозного заведения, кинотеатра, объект инфраструктуры, торговый центр, территорию медицинского учреждения и здания пенитенциарного учреждения в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии девять человек получили ранения.

Напомним, оккупационные войска РФ утром 3 августа из артиллерии ударили по Херсону. Россияне попали по общественному транспорту, который вез людей на работу. Три человека получили ранения

Также во время тушения пожара в Свято-Екатериненском соборе в Херсоне, который возник в результате утренней атаки врага, произошел повторный обстрел. Пострадали четверо сотрудников ГСЧС.

Отметим, россияне каждый день обстреливают Херсонскую область. Только в течение суток 2 августа оккупационные войска 55 раз открывали огонь по разным населенным пунктам области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.