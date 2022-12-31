Оккупанты 60 раз открывали огонь по Херсонщине: два человека ранены

Российские оккупационные войска в течение суток 30 декабря 60 раз открывали огонь по населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 60 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг открывал огонь по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков", - отметил он.

По его словам, Херсон армия РФ атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получили два человека.

Напомним, 29 декабря оккупанты 81 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.