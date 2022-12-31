За сутки ВСУ уничтожили 710 оккупантов

В сутки 30 декабря Вооруженные силы Украины уничтожили 710 российских военных. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по состоянию на утро 31 декабря потери личного состава российской армии составляют 105 960 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб.

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Также с 24 февраля по 31 декабря потери российской армии составляют 3029 танков(1 за декабрь), 6075 боевых бронированных машин(16 за 30 декабря), 312 средств ПВО(1 за 30 декабря), 269 вертолетов(1 за 30 декабря), а также 1746 БПЛА оперативно-тактического уровня (6 за 30 декабря).

Напомним, через неделю Вооруженные силы Украины продвинулись в Луганской области на 2,5 км в направлении временно оккупированной Кременной.

В разведке Британии Полагают, что армия страны-агрессора укрепила сектор своей линии фронта вблизи Кременной, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны ВСУ. Этот район имеет важное логистическое значение для Донбасского фронта, а также важный город Луганской области.

СБУ недавно перехватывала разговор одного воюющего в районе Кременной оккупанта. Он рассказал, что ВСУ так "насыпает" российским военным, что они теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше сил.