ЗСУ просунулися в напрямку Кремінної, — Генштаб

За тиждень Збройні сили України просунулися в Луганській області на 2,5 км у напрямку тимчасово окупованої Кремінної. Про це 29 грудня під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

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Наразі українські захисники не зупиняються і продовжують наступальні дії на Луганщині, зокрема в районі Кремінної.

"Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 км у напрямку вказаного населеного пункту", – сказав Громов.

Представник Генштабу зауважив, що водночас серед офіцерського складу другого армійського корпусу Росії, який дислокується в Луганську, ходить інформація про "поступову підготовку оборонних рубежів навколо Луганська".

В розвідці Британії вважають, що армія країни-агресора зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку ЗСУ. Цей район має важливе логістичне значення для Донбаського фронту, а також є важливим містом Луганської області.

СБУ нещодавно перехоплювала розмову одного окупанта, що воює в районі Кремінної. Він розповів, що ЗСУ так "насипає" російським військовим, що вони втрачають надію навіть на східному фронті, де зосередили найбільше сил.