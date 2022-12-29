ВСУ продвинулись в направлении Кременной, - Генштаб

За неделю Вооруженные силы Украины продвинулись в Луганской области на 2,5 км в направлении временно оккупированной Кременной Луганской области. Об этом 29 декабря во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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Пока украинские защитники не останавливаются и продолжают наступательные действия в Луганской области, в частности в районе Кременной.

"В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта", – сказал Громов.

Представитель Генштаба отметил, что среди офицерского состава второго армейского корпуса России, который дислоцируется в Луганске, ходит информация о "постепенной подготовке оборонительных рубежей вокруг Луганска".

В разведке Британии считают, что армия страны-агрессора укрепила сектор своей линии фронта близ Кременной, поскольку город находится под постоянным давлением со стороны ВСУ. Этот район имеет важное логистическое значение для Донбасского фронта, а также важный город Луганской области.

СБУ недавно перехватывала разговор одного воюющего в районе Кременной оккупанта. Он рассказал, что ВСУ так "насыпает" российским военным, что они теряют надежду даже на восточном фронте, где сосредоточили больше сил.