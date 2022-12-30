Оккупанты продолжают обстреливать Херсонщину: 81 раз открывали огонь

Российские оккупационные войска в течение суток 29 декабря 81 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 81 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг открывал огонь по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО и минометов", - отметил Янушевич.

По его словам, Херсон враг атаковал 27 раз. Вражеские снаряды попали в магазин, объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранения получил один человек.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, российские оккупационные войска в течение суток 28 декабря 49 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Один человек погиб, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых – 10-летний ребенок.

Кроме того, российские оккупационные войска 29 декабря в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего повреждено здание Областного кардиологического диспансера .