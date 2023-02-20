Оккупанты 75 раз открывали огонь по Херсонщине: 3 человека погибли

Российские оккупационные войска в течение суток 19 февраля 75 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 75 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины. Стреляли из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Херсон армия РФ обстреляла 9 раз. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии 3 человека погибли, 8 человек получили ранения разной степени тяжести.

Среди раненых российскими обстрелами трое детей: мальчики 8 и 13 лет, а также 10-летняя девочка.

Как сообщили в Херсонском городском совете, с первых дней освобождения города и до 9 февраля на территории Херсонской общины повреждены 44 объекта инфраструктуры, 1434 жилых дома (многоквартирные и частные), 62 учебных заведения (включая детские сады), 19 заведений здравоохранения и 60 нежилых построек.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, российские оккупационные войска утром 19 февраля накрыли из артиллерии село Бургунка в Херсонской области.