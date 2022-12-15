Оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонщины: три человека погибли

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Херсонскую область и наносить удары с артиллерии, РСЗО, танков, минометов и БПЛА.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Российские оккупанты 86 раз обстреляли территорию Херсонщины. Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона", - сообщил он.

По его словам, оккупанты попали в судостроительный завод, образовательное учреждение, склады, помещение газеты, школу, магазин, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома.

За минувшие сутки из-за российских обстрелов 3 человека погибли, еще 13 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. В частности, в результате обстрелов погиб 8-летний мальчик.

Напомним, российские оккупанты 13 декабря 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.