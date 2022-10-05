Оккупанты атаковали Белую Церковь дронами-камикадзе

5 октября Белую Церковь в Киевской области российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе. Начались пожары на объектах инфраструктуры, известно об одном пострадавшем.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Имеем информацию о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе", - отметил Кулеба.

Из-за этого возникли пожары на объектах инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем.

"Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и потерпевших выясняем", - отметил Кулеба.

Глава ОВА призвал не пренебрегать сигналом тревоги и сразу переходить в укрытие.

Отметим, армия Российской Федерации в ночь с 1 на 2 октября запустила дроны-камикадзе по Кривому Рогу. Оккупанты разрушили два этажа местного лицея в центре города.

А 23 сентября три дрона атаковали Одессу : два из них разрушили админздание в припортовой зоне, там погибли два человека, а еще два ранены. Еще один Shahed-136 был сбит над морем. Вечером власти сообщили о сбитии над морем еще четырех дронов.