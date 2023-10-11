Оккупанты атаковали кладбище под Херсоном: ранены три ритуальщика

Три человека пострадали 11 октября в результате прицельной атаки российских оккупантов по западной части поселка Антоновка (район, известный как Киндийка) Херсонской общины. Об этом сообщают в Херсонской областной военной администрации и прокуратуре.

Отмечается, что армия РФ сбросила боеприпас с беспилотного летательного аппарата около 11:40, попав в транспорт ритуальной службы на территории кладбища.

От взрыва пострадали три сотрудника, находившиеся вблизи спецтранспорта. В частности, 41-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас пострадавший в реанимации, медики борются за его жизнь.

У 42-летнего мужчины – взрывная травма и непроникающие осколочные ранения. Он также в больнице. Еще один пострадавший – 63-летний мужчина. Ему оказали необходимую помощь на месте.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним также, что 3 октября российская армия нанесла удары по Антоновке управляемыми авиабомбами, в результате чего один человек погиб и еще семь получили ранения.