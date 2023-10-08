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Оккупанты нанесли удар по Херсонщине, четыре человека получили ранения
8 октября русские захватчики обстреляли Берислав Херсонской области. В результате вражеской атаки травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Также армия РФ нанесла удары по Херсону, вражеские снаряды упали вблизи церкви. В результате трое пожилых женщин получили ранения.
Согласно сообщению, у них легкие травмы, и они смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, российские оккупационные войска 8 октября по артиллерии обстреляли Херсон. Под вражескими обстрелами оказались Корабельный и Суворовский районы города. Из-за российской агрессии травмированы 11 человек.
В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.
Также среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста.