Оккупанты нанесли удар по Херсонщине, четыре человека получили ранения

8 октября русские захватчики обстреляли Берислав Херсонской области. В результате вражеской атаки травмы средней степени тяжести получил 72-летний мужчина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Также армия РФ нанесла удары по Херсону, вражеские снаряды упали вблизи церкви. В результате трое пожилых женщин получили ранения.

Согласно сообщению, у них легкие травмы, и они смогли самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

Напомним, российские оккупационные войска 8 октября по артиллерии обстреляли Херсон. Под вражескими обстрелами оказались Корабельный и Суворовский районы города. Из-за российской агрессии травмированы 11 человек.

В состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее 9-месячную дочь.

Также среди травмированных – 33-летний медик Красного Креста.