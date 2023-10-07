Россияне обстреляли пригород Херсона: ранена женщина

Один человек был ранен 7 октября около 12:30 в результате массированного российского обстрела поселка Камышаны Херсонской общины. Об этом сообщают областная военная администрация и областная прокуратура.

Ранение получила 53-летняя женщина, которая на момент российского удара находилась дома. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу. В поселке повреждены дома, хозяйственные постройки, автотранспорт и помещения предприятия.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное по факту нарушение законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним также, что 22 августа в результате удара российской армии по Камышанам погибла 71-летняя женщина. Она также находилась в доме. Кроме того, был ранен 55-летний мужчина.

13 августа российская армия обстреляла магазин в Камышанах, в результате чего 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина – легкие. А в ночь на 11 августа враг ударил по жилому дому в этом же поселке: ранения получили три женщины в возрасте 50, 65 и 84 года.