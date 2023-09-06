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Оккупанты атаковали Одесщину дронами, есть погибший
В ночь на 6 сентября российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Из-за российской агрессии погиб один человек.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками", - отметил Кипер.
Он добавил, что один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары.
"Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия", - сообщил Кипер.
Атаки РФ на порты и зернохранилища Одесщины в сентябре
Ночью 4 сентября враг дерзко и мощно снова атаковал юг Одесщины. Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.
Тогда 17 дронов сбили силы ПВО, но зафиксировали и попадание. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий
В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска дронами атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 "шахеда" из 25.