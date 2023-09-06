Оккупанты атаковали Одесщину дронами, есть погибший

В ночь на 6 сентября российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. Из-за российской агрессии погиб один человек.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В течение почти трех часов российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками", - отметил Кипер.

Он добавил, что один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

Кроме того, в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары.

"Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия", - сообщил Кипер.

Атаки РФ на порты и зернохранилища Одесщины в сентябре

Ночью 4 сентября враг дерзко и мощно снова атаковал юг Одесщины. Массированная ночная атака ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья.

Тогда 17 дронов сбили силы ПВО, но зафиксировали и попадание. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные здания, сельхозтехника и оборудование промышленных предприятий

В ночь на 3 сентября российские оккупационные войска дронами атаковали припортовую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 22 "шахеда" из 25.