Оккупанты атаковали Сумскую область из "Градов": есть раненый и повреждения

Российские оккупанты утром 27 апреля обстреляли Середино-Будскую общину в Сумской области, в результате чего 72-летний гражданский мужчина получил ранения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Враг применил реактивную систему залпового огня "Град". Таким образом войска РФ повредили частные дома.

Кроме того, оккупанты сбросили две авиабомбы на одно из учебных заведений Середино-Будского городского совета. В результате разрушены компьютерный класс, кабинет физики и библиотека, произошел обвал второго этажа, уничтожена спортивная площадка. Также были повреждены два жилых дома.

Напомним, в течение дня 26 апреля в Сумской области было зафиксировано 100 "прилетов" в результате обстрелов со стороны войск РФ. Враг открывал огонь из минометов, артиллерии и автоматических гранатометных систем.