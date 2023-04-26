Россияне обстреляли приграничье Сумщины: зафиксировано 100 "прилетов"

В течение дня 26 апреля российские оккупанты совершили обстрелы пограничных общин Сумской области. Во вражеский огонь из минометов, артиллерии и автоматических гранатометных систем попали Белопольская, Эсманская, Юнаковская, Шалыгинская и Середино-Будская общины.

В общей сложности по области было зафиксировано 100 прилетов, есть разрушения, сообщает Сумская ОВА.

Россияне из ствольной артиллерии совершили обстрел Середино-Будской общины - 15 "прилетов". Также враг обстреливал общину из "Градов". Кроме того, с вертолета по городу Середина-Буда выпущено четыре неуправляемых ракеты. В результате авиаудара повреждены четыре жилых дома.

По Эсманской общине зафиксировано 7 прилетов из миномета. В результате обстрела повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

18 мин россияне сбросили на территорию Юнаковской общины. По результатам одного из обстрелов ранений получили двое жителей с. Басовка, их госпитализировали.

По Белопольской общине враг 15 раз ударил из миномета и 30 – из АГС. По Шалыгинской общине был совершен артобстрел, в результате чего повреждены два жилых дома.

В течение 25 апреля российские войска нанесли удар по четырем пограничным общинам Сумской области, зафиксировано 70 "прилетов" из минометов, артиллерии, гранатометов.