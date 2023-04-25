Россияне ударили по Сумщине из минометов, артиллерии и гранатометов

В течение дня российские войска нанесли удар по четырем приграничным общинам Сумской области – Хотинской, Белопольской, Юнаковской и Эсманской. Зафиксировано 70 "прилетов" из минометов, артиллерии, гранатометов.

У области есть значительные разрушения, сообщает Сумская ОВА.

Отмечается, что по территории Юнаковской общины было зафиксировано 4 "прилета". В результате обстрела на территории одного предприятия повреждена линия электросети, помещения автогаража и окна в помещении пилорамы.

По Белопольскому обществу враг ударил из минометов - 25 "прилетов" и артиллерии - 17 "прилетов". В результате артобстрела повреждены домохозяйства.

По Хотинской общине россияне также избивали из минометов. В общей сложности зафиксировано 9 прилетов. В результате обстрела повреждена линия электросети.

Эсманская община потерпела минометный удар с территории России. Было зафиксировано 13 "прилетов".

В ОВА подчеркнули, что по сообщениям военных, формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено.

Напомним, вечером 25 апреля российские войска обстреляли Никопольский район. Россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу и Никополю, в результате чего пострадали два человека и повреждены админздания.