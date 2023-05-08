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Оккупанты атаковали Харьковскую область ракетами С-300: зафиксировано шесть "прилетов"
Российские оккупанты вечером 8 мая обстреляли Харьков и область. По предварительным данным, враг применил ракеты С-300. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что зафиксировано по меньшей мере шесть «прилетов». При этом есть попадания в Харьковском районе.
В настоящее время на местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.
В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что харьковчане слышали пять взрывов, три из которых – вокруг города. Места еще двух "прилетов" уточняют сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Обновлено. Глава города уточнил, что, по предварительной информации спасателей, все ракеты миновали Харьков – "прилеты" пришлись на пригород.
Напомним, в течение 7 мая войска РФ обстреливали прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. В результате атак обошлось без жертв. Однако возле села Затишье на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор, из-за чего 43-летний мужчина получил ранения.