Армия страны-агрессора РФ пытается прорвать оборону ВСУ на разных участках фронта, однако украинские военные наносят противнику потери по всем направлениям, где идут активные боевые действия. Россияне еще раз отошли после атаки на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским, а в Северодонецке оккупанты собрали детей на 1 школу из 20.

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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Чтобы выполнить задачу, враг все чаще отправляет в атаку штурмовые группы и применяет авиацию. Только с воздуха россияне нанесли по меньшей мере четыре удара. К сожалению, достигли целей две ракеты. Наши населенные пункты четыре раза были обстреляны из минометов", - отметил Гайдай.

По его словам, в настоящее время отражены шесть из семи атак врага. В четырех из них оккупанты для усиления огневого воздействия задействовал танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями, как на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским.

"Оккупанты давят со всех сторон фронта, чтобы прорваться в большие города Донетчины. Однако уже несколько недель ВСУ держат их почти на одном месте", - сообщил Гайдай.

Он также отметил, что в Северодонецке все еще отсутствует вода, газ и свет.

"Сроки восстановления критической инфраструктуры уже неоднократно переносили, однако не в состоянии перенести начало учебного года. Объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек", - отметил Гайдай.

Он отметил, что до российского вторжения учащиеся города получали знания в 20 школах, во многих из которых не было свободных мест.

Отметим, чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.