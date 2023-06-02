Оккупанты готовят провокацию на заводе "Крымский Титан": в Херсонской ОВА призывают не паниковать

Российские оккупанты готовят провокацию на химическом заводе в Армянске во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Они завезли на территорию завода "Крымский Титан" взрывчатку и минируют территорию. Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды", - отметил он.

По его словам, если произойдет взрыв, пострадают жители АР Крым и как минимум еще семь областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор РФ.

Глава ОВА сообщил, что целью таких действий оккупантов является стремление остановить ВСУ и обвинить Украину в экологическом терроризме.

"Мы четко отдаем себе отчет в угрозе для наших людей, осуществляем постоянный мониторинг ситуации и готовы оперативно реагировать на все угрозы, которые могут возникнуть. Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь на провокации врага и следите за объявлениями областной военной администрации", - подчеркнул Прокудин.

Напомним, ранее партизанское движение "Атеш" сообщало, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и освобождению Крыма. Они начали минировать находящийся возле города Армянск крымский химический завод "Титан".