Оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами (ФОТО)

Российские оккупанты в ночь на 26 мая массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Днепре в результате российских обстрелов возникли пожары в частном домовладении и на двух частных предприятиях, огонь уже потушили. Враг повредил два дома и авто, серьезные разрушения получило транспортное предприятие.

Кроме того, оккупанты повредили заправку – там пострадал работник. Ему оказали медпомощь, он будет лечиться дома.

"Повсюду идет обследование территорий. Информация уточняется", – написал Лысак.

Также известно, что захватчики обстреляли Марганецкую общину с беспилотников. Обошлось без жертв.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области в ночь на 26 мая 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российского обстрела Днепропетровской области в ночь на 26 мая 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Напомним, в течение дня 25 мая российские оккупационные войска дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Враг повредил семь частных жилых домов и столько же хозяйственных построек.