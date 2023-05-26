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Оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами (ФОТО)
Российские оккупанты в ночь на 26 мая массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, в результате чего пострадал человек. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, в Днепре в результате российских обстрелов возникли пожары в частном домовладении и на двух частных предприятиях, огонь уже потушили. Враг повредил два дома и авто, серьезные разрушения получило транспортное предприятие.
Кроме того, оккупанты повредили заправку – там пострадал работник. Ему оказали медпомощь, он будет лечиться дома.
"Повсюду идет обследование территорий. Информация уточняется", – написал Лысак.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также известно, что захватчики обстреляли Марганецкую общину с беспилотников. Обошлось без жертв.
Напомним, в течение дня 25 мая российские оккупационные войска дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. Враг повредил семь частных жилых домов и столько же хозяйственных построек.