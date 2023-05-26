Ракетная атака на Киев: обломки повредили крышу ТРЦ

Российские войска в ночь на 26 мая пытались нанести ракетный удар по Киеву. ПВО ликвидировала вражеские воздушные цели.

Об этом утром сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации (КМВА).

Военные дали сигнал "Воздушная тревога" около 03:02. Опасность продолжалась до 05:34. В это время оккупационные войска пытались атаковать город с неба. Враг совершил атаку со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555.

Система противовоздушной обороны Киева ликвидировала российские ракеты. В результате падения обломков в Оболонском районе зафиксировано повреждение крыши одного из торгово-развлекательных центров, без возгорания и критических разрушений. Также повреждены автомобили в другой части района.

В Шевченковском районе зафиксировали падение обломка на частный дом — повреждены крыша и окно.

"Предварительно, информация о пострадавших отсутствует. Данные уточняются", - добавил начальник КМВА Сергей Попко.

В мае враг атакует Киев чуть ли не каждый день. Накануне, в ночь на 25 мая, российские оккупанты совершили очередное нападение на Киев с воздуха. В тот день захватчики применили барражирующие боеприпасы Shahed.