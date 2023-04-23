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Оккупанты массированно обстреляли село в Херсонской области: двое гражданских ранены

Херсонская область, знак
Херсонская область. Фото: Wikimapia

Российские оккупанты 23 апреля массированно обстреляли село Кизомис Белозерской общины в Херсонской области, в результате чего двое гражданских получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что в обед враг ударил по населенному пункту из артиллерии. Захватчики попали в здание школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.

Из-за обстрелов 85-летняя женщина получила ранения головы и грудной клетки. Также пострадала 57-летняя местная жительница – у нее ранена рука.

Пострадавших госпитализировали в Херсон, врачи оказывают им необходимую помощь.

Напомним, в течение 22 апреля войска РФ совершили 54 обстрела Херсонской области. В результате один человек погиб, а двое получили ранения.

В частности, оккупанты обстреляли один из парков Херсона. Сообщалось, что 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы.

Автор:
Артем Ющенко