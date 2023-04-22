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Происшествия
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Войска РФ обстреляли парк в Херсоне: есть пострадавший

Херсонская область, знак
Херсонская область. Фото: Wikimapia

Российские оккупанты днем 22 апреля обстреляли один из парков Херсона, в результате чего один человек пострадал. Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в комментарии "Суспільному".

По его словам, 46-летний мужчина получил ранение голени, а также ссадину головы.

Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, в течение 21 апреля войска РФ совершили 45 обстрелов Херсонской области, выпустив 235 снарядов из тяжелой артиллерии и беспилотников. Оккупанты попали в жилые кварталы.

Сутками ранее захватчики 63 раза обстреляли Херсонскую область. Тогда два человека погибли, еще три получили ранения.

Автор:
Артем Ющенко