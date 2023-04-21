Российские войска обстреляли село в Черниговской области. Есть разрушения

Оккупационные войска Российской Федерации обстреляли приграничный населенный пункт в Черниговской области. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Північ".

21 апреля с 06:17 до 07:40 в регионе зафиксировали 34 попадания вражеских снарядов. В ОК считают, что оккупанты вели огонь по приграничным населенным пунктам из ствольной артиллерии и миномета 120 мм.

Под огонь попало село Леоновка. В результате обстрела повреждены 3 гражданских дома и 2 гражданских транспортных средства.

Информация о потерях среди местного населения не поступала, добавили в ОК.

Напомним, при обстреле Черниговской области в марте враг также применил миномет калибра 120 мм. В результате действий захватчиков тогда сгорел один частный дом и погиб житель населенного пункта Городище.

До этого, в феврале четыре человека погибли в результате попадания 120-миллиметровой мины в погреб частного дома в селе Елино Сновской громады, расположенном в 3 километрах от российской границы.