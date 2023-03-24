Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области: погиб местный житель

Российские оккупанты в пятницу, 24 марта, обстреляли приграничье Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Север".

Отмечается, что враг применил, вероятно, миномет калибра 120 мм. В результате действий захватчиков сгорел один частный дом и погиб житель населенного пункта Городище.

"В очередной раз подчеркиваем, что посещение пограничной полосы крайне опасно для жизни. Призываем переместиться вглубь территории не менее чем на 20 километров", - добавили в ОК "Север".

Напомним, что в ночь на 24 марта оккупанти совершили массированный обстрел Сумской области. Захватчики применили различные виды оружия, а также нанесли авиационный удар. В результате два человека погибли, еще десять получили ранения.

Утром в этот же день армия РФ массированно обстреляла Белозерку в Херсонской области. Из-за атаки один человек погиб, еще четверо – ранены.