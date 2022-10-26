Оккупанты накрыли огнем из "Градов" Никопольщину: повреждена линия электропередач

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 26 октября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольщину, повредили линию электропередач.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Оккупанты снова били по Никопольщине. Российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" Красногригоревскую общину", - отметил Резниченко.

По его словам, есть разрушение, также повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают.

Отмечается, что жертв среди гражданского населения нет.

"Вечером наши защитники приземлили очередной вражеский беспилотник. Военные сбили дрон-камикадзе "Shashed-136" в небе над Никопольщиной", - сообщил Резниченко.

Также он отметил, что российская ракета, прилетевшая в Днепр вечером 25 октября, убила двух человек. По уточненной информации, четверо ранены. Это две женщины и двое мужчин. Все в больнице. Трое в тяжелом состоянии.

Напомним, ночью 25 октября армия страны-агрессора РФ атаковали "Градами", тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области.