Оккупанты нанесли 6 авиаударов по Орехову и Преображенке: ранены три человека

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 20 сентября враг нанес 87 ударов по 20 городам и селам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Военнослужащие РФ совершили 9 РСЗО-обстрелов Роботиного, Новодаровки, Новоселовки и Гуляйпольского, атаковали БПЛА Волшебное, Новодаровку, Малиновку и Каменское, а также нанесли 6 авиаударов по Орехову и Преображенке", - отметил Малашко.

По его словам, 68 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Ольговского, Левадного, Белогорья, Полтавки, Малых Щербаков, Степного и других прифронтовых городов и сел.

Как сообщил глава области, в результате авиационного удара по мирной общине ранения получили 3 жителя Преображенки - они оперативно доставлены в лечебное учреждение.

Кроме того, за сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 19 сентября машина съемочной группы шведского телевидения TV4 была атакована российским дроном в Степногорске. Шведский журналист Иоганн Фредриксон и оператор Даниэл Дзоджик за несколько минут до атаки вышли из машины.