Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее: есть пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ 7 мая нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 5 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Враг нанес ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района. Предварительно, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков", - отметил Синегубов.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.

Как сообщил глава области, по предварительной информации, пострадали 5 гражданских людей.

Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, накануне враг нанес ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета попала в поле недалеко от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет.