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Оккупанты нанесли ракетный удар по Балаклее: есть пострадавшие
Армия страны-агрессора РФ 7 мая нанесла ракетный удар по Балаклее Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 5 человек.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг нанес ракетный удар по городу Балаклея Изюмского района. Предварительно, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков", - отметил Синегубов.
По его словам, сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил глава области, по предварительной информации, пострадали 5 гражданских людей.
Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили травмы. Двое мужчин – 20 и 85 лет имеют относительно легкие повреждения.
Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Напомним, накануне враг нанес ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета попала в поле недалеко от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет.