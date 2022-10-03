Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Утром 3 октября россияне нанесли ракетный удар по Днепровскому району.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Утро началось с ракетной атаки на область. Россияне ударили по Днепровскому району", - отметил Резниченко.

По его словам, на месте прилета работают все службы. Информация о погибших и раненых уточняется.

Также всю ночь враг терроризировал Никопольский и Криворожский районы.

Никопольский район россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. Ударили по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Мировской.

Обошлось без погибших и раненых.

В Никополе повреждены многоэтажные и частные дома и линии электропередач.

В Марганецкой общине из-за российских снарядов вспыхнул пожар в дачном доме. Пламя спасатели уже потушили

В Мировской общине почти 1000 семей остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

В Криворожском районе под удар попала Зеленодольская община. В селе Марьянское повреждены частные дома, солнечная электростанция, склады сельхозпредприятия, газопровод и электросети.

Как сообщил Резниченко, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, армия Российской Федерации в ночь с 1 на 2 октября запустила дроны-камикадзе по Кривому Рогу. Оккупанты разрушили два этажа местного лицея в центре города.