Оккупанты нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области: есть пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ утром 30 октября нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушение и двое пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод", – отметил Кипер.

По его словам, в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Также повреждены административное здание и техника предприятия.

Кроме того, пострадали два человека.

"Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Кипер.

Напомним, ночью 17 октября армия страны-агрессора атаковала дронами и ракетами южные регионы Украины. В Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждены школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств.