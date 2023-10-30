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Оккупанты нанесли ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области: есть пострадавшие
Армия страны-агрессора РФ утром 30 октября нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области. В результате атаки есть разрушение и двое пострадавших.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Утром российские террористы атаковали ракетами Одесский район. Целью врага стал судоремонтный завод", – отметил Кипер.
По его словам, в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также повреждены административное здание и техника предприятия.
Кроме того, пострадали два человека.
"Мужчину 1961 г.р. и женщину 1966 г.р. в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - подчеркнул Кипер.
Напомним, ночью 17 октября армия страны-агрессора атаковала дронами и ракетами южные регионы Украины. В Одессе обломки сбитых "шахедов" упали в районе яхт-клуба. Повреждены школа парусного спорта, ангар и несколько гражданских плавсредств.