На Днепропетровщине обломки сбитой ракеты повредили пятиэтажку и авто, в Херсоне погиб человек: ситуация в регионах

Этой ночью оккупанты нанесли более 15 обстрелов по территории Украины. В небе над Днепропетровской областью ПВО сбило две вражеские ракеты. В результате вражеских обстрелов в Херсоне погиб один человек.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В Херсонской области в 22.40 российские военные обстреляли областной центр. В результате атаки произошел пожар в частном доме.

Уже через час оккупанты снова обстреляли Херсон. Один человек погиб, еще один получил ранения. Подразделения ГСЧС спасли четырех человек и потушили пожар в квартире.

Кроме того, в 5 утра в результате обстрела Херсона один человек получил ранения.

Также ночью российские военные из артиллерии и авиации наносили удары по Херсонскому, Бериславскому и Каховскому районам области.

В Днепропетровской области враг не прекращает терроризировать прибрежные населенные пункты – из артиллерии обстрелял Никополь.

В Днепровском районе около 2 ночи в результате падения обломков сбитой ракеты повреждены пятиэтажный жилой дом, частный дом и автомобиль.

В Николаевской области оккупанты обстреляли Баштанский район. В селе Лепетиха возник пожар в складском помещении, ликвидированный подразделениями ГСЧС.

В Донецкой области российские военные нанесли ракетный удар по Волновахскому району.

В Сумской областей около 1 ночи оккупанты из артиллерии обстреляли село Кондратовка Сумского района, а из минометов - село Рожковичи Шосткинского района.

В Харьковской области этой ночью враг из артиллерии обстрелял село Новоосиново Купянского района. Поврежден частный дом и гараж.

Также оккупанты обстреляли пгт Купянск-Узловой Купянского района, поврежден частный дом.

Также под огнем окупантов находились Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты. Повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Оккупанты нанесли за сутки 178 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

В результате РСЗО обстрела Новояковловки ранен 16 летний парень, также пострадала 59-летняя жительница Орехова, попавшая под артобстрел.

За сутки поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, в ночь на 30 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину 12-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59.

"Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей", - отметили в Воздушных силах ВСУ.