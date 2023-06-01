Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову: есть два попадания

Сегодня, 1 июня, армия-страны агрессора РФ нанесла ракетный удар по Харькову. Известно об ударе по Индустриальному району города.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Зафиксировано 2 попадания в Индустриальном районе города Харькова, все профильные службы выехали на место", - отметил Синегубов.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, удары пришлись по промышленному объекту.

По его словам, обошлось без пожара, но с разрушениями.

Также из-под завалов спасли женщину. В настоящее время врачи оказывают ей медицинскую помощь.

Заметим, за прошедшие сутки враг продолжал обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Россияне массированно обстреливали Волчанск Чугуевского района. В городе повреждены частные жилые дома, предприятия гражданской промышленности, библиотека, торговые павильоны рынка. Произошли пожары. Погиб мужчина 60 лет и получила ранение и была госпитализирована женщина.