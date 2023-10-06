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Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Харькове: есть пострадавшие
Утром 6 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки девять человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Предварительно есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова", - отметил Синегубов.
По его словам, в результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, зафиксированы повреждения автомобилей и зданий.
Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре города, в одном случае – по жилому дому.
"Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок - спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их", - сообщил Терехов.
Пока информация о последствиях вражеской атаки уточняется.
Напомним, 21 сентября, во время утренней ракетной атаки в Харькове произошло по меньшей мере шесть прилетов в Слободском районе города.