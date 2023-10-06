Оккупанты нанесли ракетный удар по жилому дому в Харькове: есть пострадавшие

Утром 6 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Харькову. В результате вражеской атаки девять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Предварительно есть информация о попадании в Киевском и Основянском районах Харькова", - отметил Синегубов.

По его словам, в результате двух утренних ударов оккупантов по Харькову к медикам обратились 9 гражданских, среди пострадавших - ребенок 11 месяцев.

Кроме того, зафиксированы повреждения автомобилей и зданий.

Как отметил мэр Харькова Игорь Терехов, удары врага пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре города, в одном случае – по жилому дому.

"Есть неподтвержденная информация, что под его завалами может быть ребенок - спасатели пытаются как можно быстрее разобрать их", - сообщил Терехов.

Пока информация о последствиях вражеской атаки уточняется.

Напомним, 21 сентября, во время утренней ракетной атаки в Харькове произошло по меньшей мере шесть прилетов в Слободском районе города.