Оккупанты нанесли удар по энергетической и гражданской инфраструктуре: ситуация в регионах

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным украинским городам и селам. Этой ночью оккупанты нанесли удар по энергетической и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В Донецкой области вечером враг из артиллерии обстрелял объект энергетической инфраструктуры. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар.

Как сообщили в ДТЭК, в результате террористических обстрелов было серьезно повреждено оборудование одной из ТЭС. Поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов, расположенного рядом со станцией.

В компании подчеркнули, что обошлось без пострадавших.

Сразу после прекращения обстрелов энергетики ДТЭК приступили к устранению последствий. Как добавляют в ДТЭК, сейчас они прилагают усилия для скорейшего возобновления энергоснабжения.

Уже на рассвете русские военные нанесли удар по городу Селидово. Повреждены 17 частных домов и хлебозавод.

В Харьковской области оккупанты обстреляли город Волчанск. Поврежден здание частного предприятия, разрушены частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

В результате обстрела из РСЗО "Смерч" пгт Боровая Изюмского района повреждены 2 многоэтажных дома. А в селе Перовское Богодуховского района повреждены 3 частных домовладения.

Кроме того, в городе Купянск обстрелом из РСЗО повреждены 4 автомобиля.

В Днепропетровской области враг дважды атаковал Никополь из артиллерии. Произошло возгорание 2 хозяйственных построек, повреждены 8 частных домов, автомобиль, солнечные панели и линии электропередач.

По Херсонской области ночью российские военные нанесли 14 ударов авиабомбами. В Херсонском районе пострадали 3 населенных пункта: Никольское, Крынки и Ивановка.

За минувшие сутки противник совершил 98 обстрелов Херсонщины, выпустив 447 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

За сутки зафиксировано 38 прилетов КАБ по населенным пунктам Херсонщины.

Из-за русской агрессии 1 человек погиб, еще 16 - получили ранения.

Кроме того, по Черниговской области враг совершил 2 минометных обстрела пограничного села Гремяч.

За прошедшие сутки военнослужащие РФ били по Запорожской области из всех видов вооружения: зафиксировано 148 ударов по 27 населенным пунктам.

Враг нанес ракетный удар по Запорожью, 22 БПЛА-атаки по Новодаровке, Волшебному, Левадному, Малой Токмачке, Полтавке, Затишье, Каменскому, Малым Щербакам и Лукьяновскому.

За сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним, накануне в небе над Днепропетровской областью ПВО сбила две вражеские ракеты. В результате вражеских обстрелов в Херсоне погиб один человек.