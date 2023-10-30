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В Херсоне оккупанты обстреляли автобус с пассажирами, в Никополе - разрушили дома: какая ситуация в регионах
30 октября под вражеские обстрелы попали Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. В Херсоне под обстрелом оказалось маршрутное такси с пассажирами, ранения получили семь человек.
Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, одна женщина в тяжелом состоянии. В результате обстрела были повреждены также жилые дома, линии электропередач и автотранспорт.
Кроме того, в Бериславе оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. В результате в Бериславе, Новобериславе, Томарино и Путевом исчезло электроснабжение.
"Повреждения – значительные. Пока неизвестно, когда энергетикам удастся восстановить свет", - добавил Прокудин.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Днепропетровскую область враг атаковал семь дронамив-камикадзе, сообщили в ОГА. Основной удар врага пришелся на Никополь. Также по городу били из тяжелой артиллерии.
В результате вражеских обстрелов истерзаны пятиэтажка, 18 частных домов, 12 хозяйственных построек, 2 авто, солнечные панели, газопроводы и линии электропередач. А еще – магазин и здание религиозной организации. Обстреливала российская армия также Мировскую и Марганецкую общины.
В Запорожской области около 11:28 враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику, сообщили в Запорожской ОГА.
В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.