В Херсоне оккупанты обстреляли автобус с пассажирами, в Никополе - разрушили дома: какая ситуация в регионах

30 октября под вражеские обстрелы попали Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области. В Херсоне под обстрелом оказалось маршрутное такси с пассажирами, ранения получили семь человек.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, одна женщина в тяжелом состоянии. В результате обстрела были повреждены также жилые дома, линии электропередач и автотранспорт.

Кроме того, в Бериславе оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. В результате в Бериславе, Новобериславе, Томарино и Путевом исчезло электроснабжение.

"Повреждения – значительные. Пока неизвестно, когда энергетикам удастся восстановить свет", - добавил Прокудин.

Днепропетровскую область враг атаковал семь дронамив-камикадзе, сообщили в ОГА. Основной удар врага пришелся на Никополь. Также по городу били из тяжелой артиллерии.

В результате вражеских обстрелов истерзаны пятиэтажка, 18 частных домов, 12 хозяйственных построек, 2 авто, солнечные панели, газопроводы и линии электропередач. А еще – магазин и здание религиозной организации. Обстреливала российская армия также Мировскую и Марганецкую общины.

В Запорожской области около 11:28 враг нанес ракетный удар по Запорожскому району. Предварительно военнослужащие РФ применили баллистику, сообщили в Запорожской ОГА.

В результате попадания разрушен объект социальной инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.