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Оккупанты нанесли удар по Херсонской области: в одном из сел повредили 10 домов
Российские оккупационные войска открыли 22 декабря огонь по Херсонской области. Целью врага стало село Станислав.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
В результате атаки мужчина получил ранения, ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, россияне своими атаками повредили 10 домов местных жителей.
Из-за удара российской артиллерии в населенном пункте также повреждены электросети и газопроводы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений", - заверил Тимошенко.
Отметим, что российские оккупационные войска в течение суток 21 декабря 60 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Днем ранее, 20 декабря враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в речпорт, частные и многоквартирные дома.