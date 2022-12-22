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Оккупанты нанесли удар по Херсонской области: в одном из сел повредили 10 домов

Оккупанты нанесли удар по Херсонской области: в одном из сел повредили 10 домов

Российские оккупационные войска открыли 22 декабря огонь по Херсонской области. Целью врага стало село Станислав.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Фото 2 — Оккупанты нанесли удар по Херсонской области: в одном из сел повредили 10 домов
Россияне целят по жилым домам. Фото: Telegram Тимошенко

В результате атаки мужчина получил ранения, ему оказали медицинскую помощь. Кроме того, россияне своими атаками повредили 10 домов местных жителей.

Из-за удара российской артиллерии в населенном пункте также повреждены электросети и газопроводы.

"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений", - заверил Тимошенко.

Отметим, что российские оккупационные войска в течение суток 21 декабря 60 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Днем ранее, 20 декабря враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Попали в речпорт, частные и многоквартирные дома.

Автор:
Вита Молодан