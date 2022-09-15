Оккупанты обстреливали Николаев и Очаков

Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Николаевскую область. 15 сентября обстреливали окрестности города Николаев, Очаков и села в нескольких общинах Николаевской области.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 15 сентября, около 00:30 были обстрелы в окрестностях города Николаева. Подробная информация уточняется", - сообщил Ким.

Также утром враг неоднократно наносил удары по территории г. Очаков Попадание преимущественно по аквазоне. Пострадавших нет.

В Николаевском районе с вечера 14 сентября и ночью вражеские обстрелы фиксировались по окрестностям сел Солончаки, Дмитровка, Яселка, Ивановка, Куцуруб Куцурубской общины. Села Ивановка и Яселка без электроснабжения. Пострадавших нет.

В полночь враг наносил удары по с. Шевченко и с. Мешково. Последствия уточняются.

Также с 00:30 ракетные удары были по инфраструктурному объекту в с. Черноморка. Пострадавших нет.

В Баштанском районе под постоянным огнем остаются села на линии разграничения Березнеговатской общины. Вчера, 14 сентября, в 10:45 под обстрелами оказались станция Березнеговатое, в 16:10 с. Червоный Яр, в 19:40 с. Муравьевка, в 19:50 пгт Березнеговатое, попадание зафиксировано по комбикормовому заводу. Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.

Утром 15 сентября около 07:00 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 14 сентября армия страны-агрессора РФ обстреляла Николаев. Повреждения получили жилые дома. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно.