Россия вывела в Черное море пять больших десантных кораблей

В Черном море, укрываясь в ракетобезопасном районе, маневрируют 15 боевых кораблей армии страны-агрессора РФ. С необоснованной мотивацией выведены в море пять крупных десантных кораблей.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"С необоснованной мотивацией выведены в море пять крупных десантных кораблей. В Черном море, укрываясь в ракетобезопасном районе, маневрируют 15 боевых кораблей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них – 2 ракетоносителя, надводный и подводный, имеющие в сумме 12 ракет наготове.

Также сообщается, что ситуация в операционной зоне на Южнобужском направлении стабильно напряженная.

За минувшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

Также уничтожены 11 танков, пять гаубиц "Мста-Б", самоходная артустановка "Гвоздика", а также два склада с боеприпасами в Николаевском и Херсонском районах.

Отметим, почти вся Херсонщина находится под огненным контролем Вооруженных сил Украины. Контрнаступление продолжается и украинские военные продолжают продвигаться вперед, оттесняя оккупантов.